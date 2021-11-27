Врачи не смогли спасти жизнь военного. Ему было 29 лет.

На Донбассе 26 ноября от пули снайпера погиб старший солдат Алхасли Али Наиб.

Об этом говорится в сообщении исполняющего обязанности председателя Харьковской областной государственной администрации Александра Скакуна.

"Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб", - говорится в сообщении.

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Военного пытались спасти медики, но, к сожалению, не смогли. Ему было всего 29 лет.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября в результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Оккупанты стреляли в направлении Марьинки и Новомихайловки, используя в том числе запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Автор: Ирина Погорелая