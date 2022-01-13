Старший солдат Виктор Кучеренко погиб 11 января в результате вражеского обстрела на Луганщине.

Вследствие обстрела боевиков 11 января в районе поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области погиб старший солдат Виктор Кучеренко.

Об этом сообщила пресс-служба Баштанской районной государственной администрации.

Он был бойцом 17-й отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко.

"Трудно найти слова утешения, когда перестает биться сердце защитника Украины. Трудно найти такие слова, которые бы смогли уменьшить душевную боль от потери родного человека... Разделяем вместе с родными и близкими боль, склоняем головы и поддерживаем Вас в час скорби.... Вечная память и почет нашим Героям", - сказано в сообщении.

Сообщается, что Виктор Геннадьевич Кучеренко родился 28 августа 1993 года в селе Антоновка Новоодесского района Николаевской области. Учился в Новолазаровской ООШ, потом - в Казанковской гуманитарной гимназии, окончил Казанковское СПТУ.

Как сообщал УНИАН, 11 января со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В результате обстрелов оккупантов один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение.

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