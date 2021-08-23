В зоне проведения операции Объединенных сил в воскресенье, 22 августа, погиб лейтенант Юрий Михайлов.
Об этом 23 августа сообщили в 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
"С грустью сообщаем, что вчера при несении службы в 15:15 на взводном опорном пункте от вражеской пули погиб лейтенант Юрий Александрович Михайлов. Невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев", - говорится в сообщении.
По словам собратьев по службе, Юрий был хорошим и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины, достойно и ответственно нес службу и имел много планов.
Командование и личный состав бригады выразили соболезнования семье бойца.
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