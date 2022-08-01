Иран уже обогащает уран до 60%, что значительно превышает лимит в 3,67%, установленный в соответствии с разорванным ранее ядерным соглашением от 2015 года.

Иран имеет техническую возможность изготовить атомную бомбу, но не намерен этого делать.

Об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами, сообщает Reuters.

"Иран имеет техническую возможность создать атомную бомбу, но такая программа не стоит на повестке дня", - сказал Эслами.

Отмечается, что Иран уже обогащает уран до 60%, что значительно превышает лимит в 3,67%, установленный в соответствии с разорванным на данный момент ядерным соглашением от 2015 года. Для ядерной бомбы пригоден уран, обогащенный до 90%.

Ядерная сделка с Ираном

В июне 2015 года пять стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия), а также Германия, после многолетних переговоров с Ираном, заключили атомную сделку (СВДП), которая имеет целью не позволить Тегерану заполучить ядерное оружие.

Соглашение предполагает резкое ограничение Тегераном его ядерной программы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Международное сообщество в обмен отменяет санкции, введенные против Ирана из-за его ядерной программы. Соглашение не запрещает Ирану создание баллистических ракет, против чего выступают США. Вашингтон также, в отличие от других участников соглашения свои санкции не отменил, а лишь каждые полгода продолжает "исключение" из их действия.

В мае 2018 года США вышли из этой сделки и ввели против Тегерана односторонние санкции.

В ответ Иран сначала отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД, а 6 января 2020 год объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось".

Однако в прошлом году стороны вернулись к переговорам по ядерной программе. А недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил новый проект текста для спасения ядерной сделки, пишет Reuters. Иран положительно ответил на это предложение, и стремится к скорейшему завершению переговоров, заявил в воскресенье главный иранский ядерный переговорщик.

"После обмена сообщениями на прошлой неделе и просмотра предложенных текстов существует вероятность того, что в ближайшее время мы сможем прийти к выводу о сроках нового раунда ядерных переговоров", - сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани.

Общий план возобновленной сделки был согласован в марте после 11 месяцев непрямых переговоров в Вене между Тегераном и администрацией президента США Джо Байдена.

Но затем переговоры сорвались из-за препятствия, в том числе с требованием Тегерана, чтобы Вашингтон дал гарантии, что ни один президент США не откажется от соглашения, как это сделал Трамп. Байден не может этого обещать, поскольку ядерная сделка является необязательной политической договоренностью, а не юридически обязывающим договором.

Вас также могут заинтересовать новости: