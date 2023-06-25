В результате действий оккупантов два человека получили ранения.

Ночью российские оккупанты атаковали пригород Запорожья. Попадания зафиксированы на открытых территориях, в том числе в одно из местных предприятий.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, в результате удара повреждены грузовики и сооружения рядом. "Враг совершил 71 обстрел по территории 23 населенных пунктов: атаковал с БПЛА Ольговское и Плавни, с РСЗО Темировку и Левадное, нанес 65 артударов по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Новодаровке, Пятихатках и других прифронтовых селах", - добавил глава ОВА.

Уже прибавилось 15 разрушений жилых зданий и другого имущества местных жителей.

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"Травмы во время вражеских ударов получили двое гражданских - 85-летняя жительница Преображенки и 77-летняя жительница Новоданиловки", - сообщил Малашко.

Ситуация в Запорожье

Оккупанты почти ежедневно наносят удары по Запорожской области. Так, в ночь на 20 июня россияне оккупанты ударили по области баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-300. Россияне били по сельскохозяйственным предприятиям и базе отдыха.

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