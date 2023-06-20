Мужчине на предприятии повезло, ведь во время ночного удара он ночевал в авто недалеко от места попадания.

Стали известны последствия ночного вражеского удара по маслобойне в Запорожском районе.

"Родился в рубашке", - так жители Разумовки говорят о водителе местной маслобойни, которую обстреляли оккупанты. Мужчине повезло, ведь во время ночного удара он ночевал в авто неподалеку.

Обстрел оставил две больших воронки, повредил технику и окна помещений предприятия, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Атака РФ на Запорожье - детали

В ночь на 20 июня россияне ударили по Украине 35 ударными дронами иранского производства Shahed-136/131, а также баллистическими ракетами "Искандер-М" и С-300.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко уточнил последствия ночной атаки по региону. Как известно, для удара по этому направлению оккупанты задействовали баллистические ракеты "Искандер-М"/С-300. Он указал, что россияне били по сельскохозяйственным предприятиям и базе отдыха. К счастью, никто из украинцев не пострадал.

"Враг сегодня коварно ударил ночью, именно в час ночи по городу Запорожье и окрестности", - уточнил он.

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