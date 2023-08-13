Кроме лодок и личного состава, враг потерял шесть крупнокалиберных пушек и зенитные установки.

В Херсонской области ВСУ ликвидировали 70 оккупантов и немало техники врага во время выполнения огневых задач.

Как сообщает оперативное командование "Юг", в зоне его ответственности обстановка все еще стабильно напряженная.

"Противник преимущественно ведет оборонительные действия, пытаясь восстановить позиции подвергается мощному огневому поражению и вновь отступает", - рассказали в командовании.

Кроме личного состава армии РФ, уничтожено и повреждено десять единиц авто-бронетехники, три лодки, шесть крупнокалиберных пушек и четыре зенитных установки.

Кроме того, под огонь украинских защитников попал вражеский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" - советский зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для визуального наблюдения и уничтожения воздушных целей на малых высотах.

Также в командовании добавляют, что корабельная группировка врага развернута в количестве 15 единиц, из которых 14 - в Черном море, один корабль - в Азовском.

"Ракетоносители в настоящее время в море отсутствуют", - проинформировали в "Юге".

Армия РФ ударила по Херсонской области и убила младенца

Как сообщал УНИАН, российская армия нанесла удар по Херсонщине, из-за чего в нескольких населенных пунктах погибли шесть человек, в том числе - младенец.

В частности, оккупанты атаковали мирное село Станислав, где погибли два человека, и населенный пункт Широкая Балка, что привело к гибели трех взрослых людей и ребенка, которому еще не исполнилось двух годиков. Кроме того, в больницу доставлен 12-летний мальчик, который получил ранения.

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