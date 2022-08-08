Правозащитная группа использовала для отчета показания узников фильтрационных лагерей, а собранные материалы проверяли сотрудники российской ФСБ.

Правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки скандального отчета о ВСУ "показания" людей, которые находились в тюрьмах или фильтрационных лагерях на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и отметили, что собранные материалы проверяли сотрудники российской ФСБ.

Как стало известно, к процессу сбора показаний были привлечены независимые журналисты и волонтеры на территории Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Однако большинство материалов для отчета получены от украинцев, которые были эвакуированы на временно неподконтрольные территории: территорию Донецкой и Луганской областей или Крыма.

В то же время в ЦСКИБ отметили, что в некоторых случаях подобного рода "правильное" интервью было единственным шансом пройти фильтрацию и выехать за пределы оккупированных территорий.

Вдобавок собранные журналистами и наемными волонтерами материалы также проходили проверку администрацией учреждений и, в отдельных случаях, сотрудниками ФСБ РФ, добавили в Центре.

Скандальный отчет Amnesty International: кратко

4 августа организация Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает российскую агрессию".

Отчет сразу же подхватили российские пропагандисты. Он дал им возможность утверждать, что украинцы используют мирных жителей как "живой щит".

Издание The Times назвало отчет Amnesty International путинской пропагандой. И напомнило, что ранее эта правозащитная группа уже унизила себя перед Кремлем, отказавшись признавать российского оппозиционера Алексея Навального узником совести, прежде чем поспешно отменить это решение после шквала международной критики.

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