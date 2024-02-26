Одно из вражеских транспортных средств ликвидирован сбросами с БПЛА, поделился бригадный генерал.

На Запорожском направлении противник пытается перемещать личный состав малыми пехотными группами на бронетехнике и на скоростных квадроциклах и несет потери.

На этом направлении потери России среди техники возросли. В течение прошлой недели на Запорожском направлении Силы обороны Украины уничтожили 10 квадроциклов российских оккупантов. Об этом сообщил бригадный генерал - командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

По его словам, на Запорожском направлении противник в ходе наступательных действий пытается осуществлять перемещение личного состава малыми пехотными группами не только на бронетехнике, но и на скоростных квадроциклах.

"Погода такое, возможно, и позволяет. А Силы обороны Украины - нет. Так, в течение прошлой недели наши воины уничтожили всего 10 квадроциклов россиян", - заявил командующий.

Также Тарнавский показал видео, на котором продемонстрировано прекращение попытки замены личного состава россиян с использованием квадроцикла. Кроме того, он добавил, что еще одно транспортное средство врага было уничтожено сбросами с БПЛА.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на фронте произошло 95 боевых столкновений, оккупанты продолжают атаковать почти на всех направлениях. По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Запорожском направлении силами обороны отражено 6 атак противника в районе населенного пункта Работино и 1 - в районе населенного пункта Гуляйпольское Запорожской области.

Украинская авиация и артиллерия за прошедшие сутки нанесли несколько точных ударов по противнику. В частности, авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава и 2 зенитных ракетных комплексах противника. Кроме того, подразделения ракетных войск поразили 3 артиллерийских позиции противника.

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