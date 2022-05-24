Деморализованное подразделение оккупантов в панике покинуло позицию.

Украинские военные показали, как "навели немалую панику" на позициях российских оккупантов в районе Северодонецка.

Кадры работы оператора опубликованы на Facebook-странице Командования Сил специальных операций.

На них можно увидеть, как подразделение оккупантов атаковали с помощью небольшого дрона с легким и недорогим боеприпасом.

"В результате атаки, по подсчетам наших воинов, четверо россиян получили статус "хороших" и вернутся домой в пластиковых мешках. Деморализованное подразделение оккупантов в панике покинуло позицию", - говорится в сообщении.

В командовании отметили, что такую работу украинские операторы проводят постоянно.

"Нам важно чтобы русские захватчики ежеминутно ожидали опасность, уставая и теряя столь важное на фронте внимание. И эту задачу воины ССО Украины выполняют на удивление хорошо", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ впервые в истории уничтожили российский "Тюльпан".

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