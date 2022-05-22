Из него оккупанты уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском. Геолокацию САУ слили российские пропагандисты.

Вооруженные силы Украины впервые в современной истории уничтожили российскую САУ "Тюльпан".

Как сообщили в Facebook СтратКом ВСУ, уничтожить военную технику захватчиков удалось в районе Рубежного.

САУ 2С4 "Тюльпан" оккупантов украинские защитники "накрыли" благодаря сливе ее геолокации российскими пропагандистами. Такое событие удалось зафиксировать на видео.

"Это первое документальное подтверждение уничтожения САУ такого класса не только в этой войне, а вообще в современной истории. Верьте в Вооруженные Силы Украины! Слава Украине!",- говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, российские оккупанты сосредотачивают основные силы на Луганщине: пытаются захватить Северодонецк.

21 мая украинские нацгвардейцы уничтожили самоходную артиллерийскую установку, которой российские оккупанты разрушили Павлоградский мост и обстреливали Северодонецк.

Глава Луганской области Сергей Гайдай подтвердил, что именно российские пропагандисты своим видео помогли скорректировать огонь Вооруженным Силам Украины.

"Спасибо российским пропагандистам за наводку. Щеголяли, а теперь и в пакеты собрать нечего. И так будет с каждым! Слава ВСУ!", - сообщил Гайдай.

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