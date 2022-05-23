Уничтожено 2 беспилотника, 2 машины боевой пехоты и один танк.

Бойцы группировки "Восток" за сутки уничтожили 30 российских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 23 мая российские фашистские войска совершили 1 атаку", - говорится в сообщении группировки.

Потери врага за сутки составляют: личного состава – 30, танков – 1, БМП – 2 и БПЛА – 2.

Ранее в Министерстве обороны сообщали, что российские захватнические войска пытаются окружить Вооруженные силы Украины и полностью захватить три области.

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