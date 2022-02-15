Байден считает, что возможность вторжения до сих пор сохраняется.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что пока нет подтверждений, что российские войска, стянутые к границам Украины, возвращаются от украинской границы в постоянные места своей дислокации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал во время обращения относительно ситуации на границах России и Украины.

Президент США отметил, что согласно оценкам американских аналитиков, российские войска у границ Украины находятся в угрожающей позиции.

По его словам, Россия стянула к границам Украины более 150 тысяч военных.

Он считает, что возможность вторжения до сих пор сохраняется.

Напомним, сегодня, 15 февраля президент США Джо Байден выступил в Белом доме по поводу угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

По его словам, Соединенные Штаты остаются открытыми к диалогу с Россией, однако также готовы ответить на атаку на Украину со стороны РФ.

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