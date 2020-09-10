ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня.

Согласованного в рамках подгруппы безопасности Трехсторонней контактной группы исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки в районе Шумов на Донбассе не состоится в связи с постоянным изменением запросов российской стороны.

Читайте такжеКравчук подтвердил, что боевиков пустят на "инспектирование" украинских позиций на Донбассе (видео)Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса президента Украины.

"Как мы и предполагали, представители незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО не ожидали конструктивной позиции Украины. Вера в собственную пропаганду и оторванность от реальности мешает адекватно оценивать происходящие события", - говорится в сообщении

В Офисе президента указали, что по состоянию на утро сегодняшнего дня украинская сторона получила от них ряд требований, противоречащих друг другу, которые искажают характер договоренностей о режиме прекращения огня и еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника.

"Именно поэтому согласованного в рамках безопасности подгруппы ТКГ исключительно "одноразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - отметили у президента Владимира Зеленского.

Также в ОП указали, что ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе. За шесть недель от 27 июля Украина добросовестно придерживалась всех условий.

"Можем и хотим делать это и дальше, чтобы перейти от "тишины" на Донбассе к устойчивому миру", - отметили в ОП.

В Офисе президента констатировали, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира.

Ситуация вблизи Шумов и угрозы боевиков: все подробности

5 сентября главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин пригрозил открыть огонь по позициям украинских военных с 8:00 7 сентября. Причиной анонсированных обстрелов он назвал якобы нарушения украинской стороной договоренностей, достигнутых 22 июля относительно режима тишины. Пушилин утверждает, что боевики требовали от ВСУ закопать траншеи, которые были вырыты бойцами якобы после 22 июля, а затем еще и предупреждали, что "имеют полное право" устранить указанные нарушения самостоятельно.

Обещанный обстрел позиций украинских военных 7 сентября так и не состоялся. Украина из-за угроз Пушилина созвала на 6 сентября внеочередное заседание ТКГ.

7 сентября Пушилин "перенес" дату атаки на позиции ВСУ, "назначив" ее на 10:00 9 сентября.

Впоследствии боевики "ДНР" во второй раз "перенесли" анонсированный обстрел и предложили провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября.

9 сентября ТКГ провела внеочередное заседание с целью недопущения срыва режима прекращения огня на Донбассе. Участники консультаций договорились о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ.

В Офисе президента заявили, что договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы о совместном инспектировании в районе Шумов с участием представителя координатора от ОБСЕ была достигнута с целью опровержения фейков и недопущения новых провокаций.

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Автор: Константин Гончаров