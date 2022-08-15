На части востока Украины ликвидирован российский общественник.

В Донецкой области был ликвидирован заместитель главы Общественной палаты Алтайского края России Евгений Новиков.

Тело общественника на этой неделе должны доставить в Барнаул, пишет altapress.ru, ссылаясь на данные двух источников.

"Шишку" из РФ официально признали ликвидированным, его опознали по черепу.

"…похороны могут пройти уже на этой неделе", - отмечается в материале.

Евгений Новиков поехал в самопровозглашенную "ДНР" в июле якобы с "гуманитарной" целью. Потом стало известно, что он пропал, родственники начали его разыскивать.

"В волонтерском центре в Шахтерском районе "Донецкой народной республики" после ракетного обстрела 10 июля 2022 года без вести пропал… Новиков Евгений Александрович…", - писали его родственники в донецких пабликах.

Уничтожение Новикова подтвердил в Telegram офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"…Его останки найдены очень неживыми", - отметил воин.

Евгений Новиков родился в 1969 году 17 августа. Был главой алтайской краевой организации "Российского союза ветеранов Афганистана". Потом его четыре созыва подряд назначали в общественную палату региона.

Напомним, РФ вторглась на часть Донбасса весной 2014 года и поддержала боевиков, которые создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Рано утром 24 февраля текущего года российские войска осуществили полномасштабное вторжение в Украину. На Донбассе идут ожесточенные бои.

Защитники Украины дают достойный отпор захватчикам. На нашей территории ликвидировали уже 43 750 врагов.

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