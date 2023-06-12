Эта группа спутников способна улавливать даже выстрелы гаубиц.

Спутники раннего предупреждения с инфракрасными датчиками обнаружили тепловую сигнатуру, соответствующую сильному взрыву, перед обрушением плотины Каховской ГЭС.

"Аналитики американской разведки подозревают, что за разрушением дамбы стоит Россия. Но разведывательные службы США до сих пор не имеют никаких убедительных доказательств в отношении ответственных", - сообщило издание The Times.

Позже The War Zone раскрыло подробности о спутниковой группировке SBIRS. Она состоит из 9-ти спутников, 6 из которых расположены на геостационарных околоземных орбитах, а еще 3 — на высокоэллиптических орбитах. Это позволяет обеспечить глобальное покрытие. Кроме того, есть еще дополнительный спутник, который привлекают к различным тестовым работам.

"Время обнаружения этого теплового шлейфа подтверждает мнение независимых экспертов относительно того, что ГЭС стала целью преднамеренного нападения", — пишет СМИ.

Детальная информация о возможностях этих спутников строго засекречена, но считается, что они способны улавливать очень слабые инфракрасные сигнатуры, относительно небольшие ракеты (включая те, что используются в боях "воздух-воздух"), большие взрывы и даже выстрелы гаубиц и других артиллерийских орудий.

Издание напомнило, что именно спутники SBIRS смогли зафиксировать сбитие рейса 17 Malaysian Airlines в воздушном пространстве Украины в 2014 году и самолета 9268 Metrojet, когда он пролетал над территорией Египта в 2015 году.

Уничтожение Каховской ГЭС - что надо знать

Как ранее сообщал УНИАН, российские захватчики 6 июня совершили подрыв предварительно заминированной дамбы Каховской ГЭС, вызвав экологическую катастрофу.

Впоследствии стало известно, что каждую сейсмические станции в Украине и Румынии зафиксировали взрыв на Каховской дамбе в то утро, когда она упала. Норвежские ученые также подтвердили подрыв Каховской ГЭС.

В Евросовете, Еврокомиссии, Канаде и Германии назвали Россию виновной в преступлении. Уже 11 июня представители Международного уголовного суда в Гааге начали расследовать подрыв дамбы Каховской ГЭС, в результате которого были затоплены десятки населенных пунктов на юге Украины.

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