По мнению вице-премьера Алексея Резникова, оккупационные режимы блокируют КПВВ на Донбассе и фактически создают "медицинский геноцид" украинцев, находящихся на оккупированных территориях.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников расценивает вакцинацию жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма несертифицированной российской вакциной "Спутник V" как военное преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистов в кулуарах заседания Совета развития общин и территорий в Киеве.

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"Я убежден, что использование несертифицированной вакцины на территории Украины, а оккупированные территории Крыма, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей являются Украиной, и без разрешения украинского правительства, без сертификации, любые испытания на людях какой-то там вакцины - это военное преступление", - заявил он.

Резников отметил, что украинская сторона открыла все контрольно-пропускные пункты на Донбассе, чтобы граждане, которые находятся на оккупированной территории, могли перейти линию разграничения и получить медицинскую помощь.

"К сожалению, оккупационные режимы блокируют КПВВ и фактически создают" медицинский геноцид "украинцев, которые на сегодняшний день находятся там в заложниках», - подчеркнул министр.

1 февраля "Восточная правозащитная группа" сообщила, что боевики так называемых "ЛНР" и "ДНР" заявили о начале массовой вакцинации против коронавируса на оккупированной части украинского Донбасса. Прививки будут делать российским препаратом "Спутник V", который завезли из России в рамках оказания «гуманитарной помощи».

В начале февраля в так называемой "ДНР" открыли 38 пунктов прививки, в так называемой "ЛНР" - 24. В списки на вакцинацию фактически принудительно внесли людей, которые работают в так называемом государственном секторе.

Вакцинация в Украине

22 февраля Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, разработанную компаниями "Oxford" и "AstraZeneca" (торговое название "CoviShield»). Ее для экстренного применения одобрила Всемирная организация здравоохранения, также разрешение на ее использование дали Великобритания, Европейский Союз и Индия.

23 февраля в Украине из Индии прибыла первая партия вакцины "CoviShield".

24 февраля в Украине началась вакцинация медицинских работников от COVID-19. Первую прививку сделали врачу-реаниматологу из Черкасской области.

В первый день вакцинации от COVID-19 прививки сделали 159 медработникам.

В Минздраве заявляли, что жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей смогут сделать прививку против коронавируса во время третьего этапа кампании по вакцинации.

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Автор: Константин Гончаров