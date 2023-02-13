Он не стал прогнозировать дат следующей ракетной атаки России.

Украинцев сейчас больше всего интересует вопрос, когда ждать следующей массированной ракетной атаки России по нашей территории. Поэтому этот вопрос задали спикеру Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрию Игнату.

В эфире "Сніданку з 1+1" он довольно иронично ответил, упомянув разнообразных экспертов, которые делают прогнозы по таким сложным вопросам, как ракетные обстрелы.

"У нас так много экспертов, что, наверное, мне и не нужно комментировать. Потому что вы это почитаете на разных сайтах", — сказал он.

Игнат подчеркнул, что он как официальный представитель не может об этом говорить. Хотя есть, конечно, определенные прогнозы разведки. "Но давайте нам оставим наши прогнозы, а экспертам, которых очень много, пусть сообщают", — подытожил спикер ВС ВСУ.

Когда будет следующая атака РФ - прогноз ОК "Юг"

Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что следующая массированная ракетная атака РФ может произойти на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, а именно 24 февраля. По ее словам, здесь дело не только в любви российских оккупантов к символическим датам, но и в среднем интервале между атаками.

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