Украинцев сейчас больше всего интересует вопрос, когда ждать следующей массированной ракетной атаки России по нашей территории. Поэтому этот вопрос задали спикеру Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрию Игнату.
В эфире "Сніданку з 1+1" он довольно иронично ответил, упомянув разнообразных экспертов, которые делают прогнозы по таким сложным вопросам, как ракетные обстрелы.
"У нас так много экспертов, что, наверное, мне и не нужно комментировать. Потому что вы это почитаете на разных сайтах", — сказал он.
Игнат подчеркнул, что он как официальный представитель не может об этом говорить. Хотя есть, конечно, определенные прогнозы разведки. "Но давайте нам оставим наши прогнозы, а экспертам, которых очень много, пусть сообщают", — подытожил спикер ВС ВСУ.
Когда будет следующая атака РФ - прогноз ОК "Юг"
Ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что следующая массированная ракетная атака РФ может произойти на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, а именно 24 февраля. По ее словам, здесь дело не только в любви российских оккупантов к символическим датам, но и в среднем интервале между атаками.