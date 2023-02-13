Россияне вывели 12 кораблей в Черное море, среди них два подводных ракетоносителя ракет типа "Калибр".

Следующая массированная ракетная атака РФ может состояться на годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, а именно 24 февраля.

Как заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, дело не только в любви российских оккупантов к символическим датам, но и в среднем интервале между атаками.

Так, по словам Гуменюк, промежуток, как правило, составляет до двух недель, а если учесть дату предыдущей атаки, то как раз есть вероятность удара может быть именно 24 февраля.

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Также она рассказала о количестве россиийских кораблей на дежурстве в Черном море.

"Они сейчас вывели 12 кораблей, среди которых два подводных ракетоносителя ракет типа "Калибр". Это может быть до восьми ракет. Есть большой десантный корабль. Враг продолжает терроризировать население Украины", - сказала спикер.

Массированные ракетные атаки РФ: подробности

10 февраля российские оккупанты совершили 14-ю ракетную атаку на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

В ночь на 10 февраля российские оккупанты ударили по украинским городам иранскими дронами-камикадзе.

В тот день они выпустили по Украине более 100 ракет. Оккупанты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы, во многих регионах были применены аварийные отключения электроэнергии. Также были повреждены четыре теплоэлектростанции ДТЭК, пострадали энергетики.

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