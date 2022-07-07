Президент поблагодарил всех, кто принял участие в спецоперации, длившейся два месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский по поводу операции на острове Змеиный заявил, что каждый российский капитан должен видеть украинский флаг на острове и осознавать, что наше государство не сломать.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Хочу сегодня поблагодарить за завершающий этап борьбы за Змеиный – там установлен наш национальный флаг. Два месяца длилась эта операция", - отметил он.

Зеленский добавил, что в ней приняли участие разведка, Силы спецопераций, "альфовцы" СБУ, пограничники, артиллеристы, Военно-морские силы, Воздушные силы.

"И пусть теперь каждый российский капитан – корабля или самолета – видит украинский флаг на Змеином и знает, что нашу страну не сломать", - подчеркнул глава государства.

Освобождение острова Змеиный: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили украинский остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

30 июня после огневых ударов украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный российские военные покинули остров.

В России назвали вывод войск из Змеиного "жестом доброй воли".

4 июля в оперативном командовании "Пивдень" проинформировали, что на остров Змеиный доставлен украинский флаг. Сегодня, 7 июля, стало известно, что на этом флаге есть послание российскому военному кораблю.

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