Этот дрон оккупанты использовали для воздушной разведки, для нанесения ударов и корректировки огня по позициям наших защитников.

Спецназовцы Национальной гвардии Украины посадили вражеский дрон и уничтожили благодаря ему оккупантов. В беспилотнике нашли сведения о расположение диверсионно-разведывательной группы противника, после этого наши военные вручили им "билеты на концерт Кобзона".

Об этом на своей странице в Telegram рассказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Так, нацгвардейцы выполняли боевые задачи и заметили вражеский дрон. Беспилотник был успешно посажен. Враг использовал его для воздушной разведки, нанесения ударов и корректировки огня по позициям защитников Украины.

"Спецназовцы проверили данные, которые содержались в дроне и определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника. Именно благодаря этой информации, группа противника была уничтожена на месте своего расположения", - указал Геращенко.

Ранее УНИАН уже сообщал, что защитники Украины уничтожили уже около 22,1 тыс. оккупантов.

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