Нацгвардейцы возвращались с выполнения задания и заметили вражеский беспилотный.

На Луганщине нацгвардейцы сбили вражеский беспилотник "Орлан-10", когда внезапно заметили, как он летает.

Об этом сообщается на странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

Нацгвардейцы заметили вражеский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для ведения наблюдения за объектами в труднодоступной местности, "Орлан-10" возвращаясь с задания.

"Минус один беспилотник у врага. Нацгвардейцы возвращались с выполнения задания, когда заметили вражеский беспилотный летательный аппарат на низкой высоте. Ребята остановились, вышли из авто и прицельной стрельбой поразили вражеский "Орлан-10" из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, аппарат начал падать и завис на дереве.

Как писал УНИАН, оккупанты отказались от предложения остановки огня на Пасху. Руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай прогнозировал, что выходные в области будут тяжелыми.

"Собираются бить в самый светлый праздник. Штурмы уже участились, и происходят несколько раз в день" - сказал он.

Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 21 600 российских оккупантов. Они также уничтожили 854 танка и сбили 177 самолетов.

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