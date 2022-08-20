Зеленский выразил благодарность США за предоставление очередного пакета военной помощи на $775 млн.

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил США за предоставление Украине военной помощи на сумму 775 млн долл. и рассказал, что предусматривает пакет помощи.

Об этом он написал в своем Твиттере. Так, новый пакет помощи на 775 миллионов долларов от США предусматривает:

боеприпасы для HIMARS;

16 105мм гаубиц+боеприпасы;

15 беспилотников ScanEagle;

40 машин MaxxPro;

высокоскоростные противорадиолокационные ракеты (HARM);

50 HMMWVs;

1500 противотанковых управляемых ракет;

1,000 Javelins;

другое оборудование.

Как известно, 19 августа Президент США Джо Байден подписал указ, которым поручил госсекретарю направить 775 млн долларов за счет бюджета минобороны США на помощь Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность США за предоставление очередного пакета военной помощи на $775 млн. Он подчеркнул, что сделан еще один важный шаг для победы над агрессором.

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