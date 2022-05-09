В результате попадания пострадали 2 человека, которые каретой СМП госпитализированы в медицинское учреждение.

Спасатели ликвидировали последствия ракетного обстрела на Одесщине, в результате которого загорелся отель.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

"Сегодня в Одесской области в результате ракетного обстрела произошло возгорание и разрушение объекта туристической инфраструктуры. Разрушено 5 зданий. В одном из зданий произошло возгорание", - сообщают в МВД.

В результате попадания пострадали 2 человека, которые каретой СМП госпитализированы в медицинское учреждение. Погибших нет.

"Спасатели ликвидировали пожар и из-под завала достали собаку. От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 6 спасателей", - отметили в ведомстве.

Напомним, оккупанты ракетным ударом уничтожили любимый отель российской элиты в Одессе.

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