В ведомстве говорят, что не получали данных о нестандартных ситуациях на границе от россиян.

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что заявление Федеральной службы безопасности РФ об "обстреле" пограничных нарядов в Ростовской области - сознательная провокация.

Об этом говорится в заявлении ГПСУ.

"Заявление ФСБ РФ об обстреле с территории Украины пограничных нарядов в Ростовской области - сознательная провокация. В частности, не отмечается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области. Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которого более 400 км", - говорится в сообщении.

В ГПСУ говорят, что не получали от сотрудников ПС ФСБ РФ данных о каких-то нестандартных ситуациях.

"В то же время отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, которая расположена рядом неконтролируемого Украиной участка границы, в Неклиновском районе Ростовской области", - отметили в ведомстве.

Напомним, 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что Россия не сформировала ударных группировок ни в одном месте, где ее войска окружили Украину.

Осенью прошлого года РФ стянула много сил к украинской границе, и появилась информация об угрозе вторжения.

17 февраля российские оккупационные войска из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли пгт Станица Луганская.

В результате обстрела было повреждено сооружение детсада, где в то время находились дети. В результате обстрела трое работников детсада получили контузии.

Кроме того, враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом было повреждено здание школы, в котором на момент атаки находились 30 учеников и 14 педагогов, которые были вынуждены спасаться в подвале школы.

Кремлевские наемники обвинили в этом украинскую сторону.

18 февраля глава подконтрольной России группировки "ДНР" Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию. По его словам, "в ходе обстрелов населенных пунктов жизнь и здоровье мирных жителей может подвергаться угрозе".

Позже аналогичное заявление сделал главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

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