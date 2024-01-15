По словам эксперта, уничтожением этих самолетов мы показываем захватчикам, что им все сложнее будет воевать против нас.

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский замечает, что уничтожение двух российских самолетов существенно повлияет на возможности врага и создает определенную "буферную зону" вокруг Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о поражении двух российских самолетов.

Храпчинский отметил, что это "мощное решение со стороны наших Воздушных сил".

"Уничтожение таких самолетов как А-50 - самолет дальнего радиолокационного обнаружения и Ил-22 - командный самолет - это существенно повлияет на возможности российских оккупационных войск напрямую", - отметил Храпчинский.

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Кроме того, добавил он, это создает определенную буферную зону вокруг Украины, где "российским самолетам залетать нельзя".

Относительно наличия у россиян еще таких самолетов, эксперт отметил, что "у них на самом деле они есть".

"Если говорить непосредственно об А-50, у них еще до повреждения А-50 в Беларуси было девять самолетов именно А-50. Сейчас мы можем смело говорить, что уже минус два самолета. Но здесь больше вопрос стратегического решения в том смысле, что эти самолеты не смогут близко подлетать к территории Украины", - сказал Храпчинский.

Так, по его словам, это значительно усложняет работу и уменьшает возможности этих самолетов. Они "становятся ненужными на тех расстояниях, на которые могут подлетать".

"За счет уничтожения таких самолетов мы показываем врагу, что ему все сложнее будет воевать против нас", - отметил эксперт.

Кроме того, на вопрос о том, чем были уничтожены эти два самолета, Храпчинский заметил: "Учитывая расстояния, которые у нас есть, где именно было уничтожено, мы знаем, например, так же, что непосредственно противовоздушная оборона Украины была усилена средствами такими как FrankenSAM – это имплементация американских ракет к старым советским пусковым установкам. Это "Бук" или "Оса". Так же есть и имплементация непосредственно радиолокационных станций С-300 вместе с пусковыми установками Patriot. Поэтому на самом деле, по моему мнению, это было выполнено за счет этих новых систем, которые Украина может использовать непосредственно на линии фронта".

Уничтожение российских самолетов А-50 и Ил-22 - детали

Сегодня, 15 января, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выразил благодарность воздушным силам за прекрасно спланированную операцию, подтвердив ликвидацию двух самолетов России.

Отмечалось, что украинские воины уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника - борт Ил-22.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил в шутливой форме, что сейчас Азовское море чистое, как никогда, "готовимся к пляжному сезону на его побережье". А-50 был сбит именно над Азовским морем.

Впоследствии спикер ВС ВСУ Юрий Игнат прокомментировал фото самолета-ретранслятора Ил-22, о сбитии которого сообщалось. На фото самолет очень сильно поврежден. Игнат подчеркнул, что именно самолет А-50 был приоритетной целью.

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