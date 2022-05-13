Андрусив предполагает, что жители Белгорода скоро узнают, что такое бегать в подвал.

Россиянам, проживающим в Белгородской области, следует в будущем быть осмотрительными - туда может "прилететь".

Об этом заявил в эфире 24 канала советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

"Белгороду - приготовиться", - коротко намекнул он.

По словам Андрусива, сейчас есть у ВСУ есть задача оттеснить врага на 40 км от Харькова, чтобы не дать ему обстреливать город системами залпового огня. Уже от украинской границы нашем вооружением можно обстреливать российский Белгород, добавил чиновник.

"Поэтому, я думаю, в ближайшее время они узнают, что такое бегать в подвал, когда все горит дома и все остальное", - предположил Андрусив.

Контрнаступление ВСУ под Харьковом

5 мая Силы обороны Украины начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за последние дни на Харьковщине был освобожден от российских оккупантов ряд населенных пунктов. Врага отбили от областного центра на десятки километров. На отдельных участках враг оттеснен к границе РФ.

Также известно, что из-за значительных потерь на территории Харьковской области подразделения оккупантов выводятся на восстановление в Россию. Кроме того, значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.