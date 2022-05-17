Журналист-расследователь подчеркнул, что интеллектуальная часть работников этих спецслужб понимает, что ситуация в РФ когда-то выйдет из-под контроля.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев заявил, что российские силовики ищут пути вывоза своих семей за границу, поскольку ситуация в РФ обостряется и вот-вот выйдет из-под контроля.

Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Наиболее протестный потенциал командования наблюдается среди самых информированных силовиков. Речь идет об "интеллектуальной части ГРУ", а также наиболее информированных работниках ФСБ.

"Мы можем назвать это "интеллектуальной частью ГРУ", то есть люди, которые реально владеют полной информацией. И также элита ФСБ, которая знает конкретное количество жертв среди российских войск, знает о том, что матери, жены, сестры погибших или пропавших российских воинов не перестают задавать вопросы. Они знают, что эта ситуация когда-то выйдет из-под контроля", - заявил Грозев.

Наиболее предусмотрительными являются силовики, которые понимают реальную опасность для режима. Они заранее готовят свое будущее: ищут возможность вывезти свои семьи из РФ, переводят накопления из рублей в доллары и евро.

"Это уже своего рода предательство этих людей, потому что они не придерживаются идеологических приказов Кремля, а готовятся к альтернативной реальности", - добавил расследователь.

Как сообщал УНИАН, Кремль ищет виновных в военных поражениях в Украине и наказывает командиров своих же российских оккупационных войск.

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