Почти сутки длился на Курщине бой, уничтожено 17 военных КНДР.

Воины Сил специальных операций ВС Украины в Курской области отбили штурм войск Северной Кореи, который длился с утра до самой ночи. Об этом сообщают Силы специальных операций ВСУ.

"За это время рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них подорвал себя гранатой", - сказано в сообщении.

Отмечается, что группа зачистки ССО наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР, который устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка.

"Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя", - сообщают в Силах спецопераций.

Отмечают, что воины ССО вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения, поэтому никто не пострадал.

ССО также показали видео зачистки и подрыв северокорейца.

Солдаты КНДР в войне в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, потери северокорейских солдат в Курской области продолжают расти и, по данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, составляют уже 3 тысячи человек - 300 убитых и 2700 раненых.

Южнокорейская разведка объясняет "массовые потери" северокорейских солдат их "непониманием современной войны", включая их "бесполезную" стрельбу по дальнобойным беспилотникам.

Также на брифинге представители разведки заявили, что Северная Корея заставляет своих солдат совершать самоубийства, чтобы не попасть живыми в плен к украинским военным.

Вас также могут заинтересовать новости: