Северокорейцы понесли значительные потери в результате боя в Суджанском районе.

Военное командование РФ массово использует северокорейских военных как "пушечное мясо" в пехотных штурмах позиций ВСУ в Курской области РФ.

Об этом сообщили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm, опубликовав видео, на котором, как утверждается, тела убитых северокорейских солдат. Кадры были получены от украинских военных, воюющих в Курской области, уточнили в сообществе.

"Последствия боя в районе Кругленького, в котором бойцы КНДР потерпели поражение и значительные потери. На кадрах с дрона можно увидеть до 20 тел северокорейских солдат, выложенных в ряд, вероятно, для эвакуации", - прокомментировали в сообществе видео.

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Потери КНДР в войне против Украины

Солдаты из КНДР начали воевать против Украины в конце прошлого года. При этом Кремль отрицает участие северокорейских солдат в боевых действиях.

9 января этого года в ходе встречи в формате Рамштайн в Германии президент Владимир Зеленский сообщил, что потери солдат из Северной Кореи составляют 4000 человек.

А 11 января Зеленский сообщил, что военные ВСУ взяли в плен в Курской области двух раненыхсолдат КНДР. Их доставили в Киев на допрос и лечение.

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