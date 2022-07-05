Пользователи соцсетей возмущены новым запретом, потому что не понятно как вообще должна работать эта норма и является ли законным такое ограничение прав людей.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают новость о запрете покидать место проживания военнообязанным призывного возраста без разрешения военкома.

Пользователи соцсетей возмущены новым запретом, потому что не понятно как вообще должна работать эта норма и является ли законным такое ограничение прав людей.

"Крепостным теперь без разрешения господ уже и из города выезжать запретили. А господам и в Лугано на отдых можно", " То есть, отвести в другой город муж свою семью уже не может? Спасибо, отличная новость, особенно для жителей оккупированных территорий, или тех, что под угрозой оккупации", "Понимаю, что война требует определенных ограничений, но это уже не ограничение прав, а их отсутствие. Очень нелепое решение, которое будет иметь только негативные последствия", - пишут в соцсетях.

Ранее УНИАН писал, что в Украине разработали порядок предоставления разрешения на выезд военнообязанным за пределы места проживания.

Адвокат ADER HABER Дмитрий Воронцов подробно объяснил детали этой законодательной инициативы.

Как писал УНИАН, с 1 октября 2022 года в Украине женщин определенных специальностей будут ставить на воинский учет. В МВД объяснили, будет ли украинкам запрещен после этого выезд за границу.

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