Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация продолжает накапливать определенные виды войск в оккупированном Крыму.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет о подготовке заседания по ситуации с безопасностью в приграничных областях Украины.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"То, что вопрос касается тех областей, где мы были вместе с президентом - Херсонская, Одесская, Николаевская область, - сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время", - заявил Данилов.

"Я думаю, что через две недели, если президент утвердит ту повестку дня, - это заседание состоится", - заявил секретарь СНБО.

Также Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация продолжает накапливать определенные виды войск в оккупированном Крыму.

"Относительно того, пугаться или не пугаться, - мы уже напуганы были уже довольно давно. Мы четко понимаем те планы, которые есть сегодня у Российской Федерации. Мы получаем каждый день информацию не только от наших служб разведки, от наших партнеров. Мы понимаем, что происходит", - заявил Данилов.

"Я могу откровенно сказать, что не все войска, конечно, Российская Федерация отвела сейчас от наших границ. Более того, в Крыму продолжается небольшое, но накопления определенных видов войск, и мы четко осознаем, что может быть в любой момент (о действиях Кремля - УНИАН)", - сказал Данилов.

27 апреля президент Владимир Зеленский в Херсоне по результатам совещания по ситуации безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Крыма, а также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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Стягивание войск РФ к границе с Украиной

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский заявил, что РФ из десятков тысяч военных, которые разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

Кроме того, с 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и других государственных судов доступ к трем районам Черного моря у берегов оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.

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Автор: Виталий Саенко