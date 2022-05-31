Секретарь СНБО сообщил о ведущемся разбирательстве.

На данный момент украинские правоохранители выясняют, почему российские оккупанты смогли захватить так быстро Херсонский регион и почему они беспрепятственно прошли по перешейку из Крыма, который якобы был перед этим разминирован.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "Укринформу".

"Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ", – подчеркнул он.

"Этим занимаются те органы, которые имеют полномочия заниматься этими вопросами", – добавил Данилов.

Напомним, ранее Данилов уже отвечал на вопрос о быстром захвате Россией Херсонской области следующим образом:

"Все задачи (о которых рапортовали, что все выполнено) до декабря все инстанции отчитались. Что случилось в дальнейшем - это будет предметом выяснения".

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