Эксперт убежден, что с технической составляющей по крайней мере на первую половину года проблем не должно быть.

Украинские силы обороны смогут усилить свои позиции на фронте только при условии достаточного количества ресурсов. При этом, как отметил в интервью Oboz.ua военный эксперт Владислав Селезнев, по крайней мере с поставками оружия от союзников в ближайшие месяцы проблем не будет.

"Ключевой фактор - это ресурсы. Ресурсы - это не только живая сила, то есть мотивированный, обученный персонал, но и вооружение и техника. Есть хорошие новости, поставки через океан идут. Я думаю, что этих поставок нам хватит минимум на шесть месяцев 2025 года", - рассказал эксперт.

В то же время, отметил Селезнев, в вопросе личного состава все не так гладко.

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"С одной стороны, есть хорошие новости от наших британских партнеров о подготовке 200 пилотов и техперсонала, с другой стороны, есть проблемы с подготовкой 155-й бригады Анны Киевской, которая готовилась во Франции", - говорит он.

Эксперт выразил надежду, что недостатки, связанные с подготовкой персонала, будут исправлены - и в европейских странах, и в Украине.

При этом он уверен, что с технической составляющей проблем не должно быть. Хотя в Украине все еще не хватает систем ПВО и ракет к ним, но что касается боеприпасов, то, по мнению эксперта, их достаточно.

"Всем необходимым на первую половину 2025 года американское правительство обеспечит нас", - убежден он.

Война в Украине - новости

5 января стало известно, что украинская армия пошла в наступление на нескольких участках фронта в Курской области России. Для врага эта операция оказалась полной неожиданностью.

30 декабря американский лидер Джо Байден объявил о предоставлении украинской армии пакета поддержки на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Он отметил, что Пентагон доставляет в Украину сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.

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