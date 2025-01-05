Украинские силы обороны смогут усилить свои позиции на фронте только при условии достаточного количества ресурсов. При этом, как отметил в интервью Oboz.ua военный эксперт Владислав Селезнев, по крайней мере с поставками оружия от союзников в ближайшие месяцы проблем не будет.
"Ключевой фактор - это ресурсы. Ресурсы - это не только живая сила, то есть мотивированный, обученный персонал, но и вооружение и техника. Есть хорошие новости, поставки через океан идут. Я думаю, что этих поставок нам хватит минимум на шесть месяцев 2025 года", - рассказал эксперт.
В то же время, отметил Селезнев, в вопросе личного состава все не так гладко.
"С одной стороны, есть хорошие новости от наших британских партнеров о подготовке 200 пилотов и техперсонала, с другой стороны, есть проблемы с подготовкой 155-й бригады Анны Киевской, которая готовилась во Франции", - говорит он.
Эксперт выразил надежду, что недостатки, связанные с подготовкой персонала, будут исправлены - и в европейских странах, и в Украине.
При этом он уверен, что с технической составляющей проблем не должно быть. Хотя в Украине все еще не хватает систем ПВО и ракет к ним, но что касается боеприпасов, то, по мнению эксперта, их достаточно.
"Всем необходимым на первую половину 2025 года американское правительство обеспечит нас", - убежден он.
Война в Украине - новости
5 января стало известно, что украинская армия пошла в наступление на нескольких участках фронта в Курской области России. Для врага эта операция оказалась полной неожиданностью.
30 декабря американский лидер Джо Байден объявил о предоставлении украинской армии пакета поддержки на сумму около 2,5 миллиарда долларов. Он отметил, что Пентагон доставляет в Украину сотни тысяч артснарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники.