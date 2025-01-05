Россияне не ожидали этой атаки украинских сил, поэтому последние события застали врага врасплох.

Украинская армия пошла в наступление на нескольких участках фронта в Курской области России. Для врага эта операция оказалась полной неожиданностью.

Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Андрей Коваленко. По его словам, сейчас Силы обороны работают над развитием наступления.

"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях, и это стало неожиданностью для них. Силы обороны работают", - отметил Коваленко.

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В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил наступление ВСУ на Курщине. Он отметил, что россияне получают по заслугам.

"Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает", - сказал он.

Бои на Курщине: последние новости

Как писал УНИАН, в Курской области РФ Вооруженные силы Украины нанесли удар по пункту управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в городе Льгов. Враг понес потери среди офицерского состава. а уже через несколько дней ВСУ ударили по командному пункту российской армии в Марьино Курской области.

В то же время Bloomberg отмечает, что если российские усилия в Курской области станут более осмысленными, уже к весне они смогут вытеснить ВСУ с российской территории.

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