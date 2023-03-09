Невольным свидетелем ракетного удара стал один из местных жителей.

СМИ показали последствия удара ракет войск РФ в одном из районов Харьковской области. Напомним, что сегодня по области было зафиксировано не менее 15 прилетов боеголовок С-300.

Так, в четверг, 9 марта, Telegram-канал "Украина Сейчас" опубликовал фото и видео о последствиях ракетного удара. В кадре видно огромную воронку от взрыва ракеты.

Также журналисты пообщались с местным жителем, который стал невольным свидетелем происшествия.

Видео дня

"Подошел к окну посмотреть, что что-то происходит, отошел, и начались искры огненные...ну и окна повылетали полностью по всему дому", - рассказал украинец.

Он отметил, что на момент ракетного удара был в доме один.

Киевлянин рассказал о ракетном ударе по Киеву

Напомним, что сегодня еще одним свидетелем российского теракта против Украины стал житель Святошинского района - возле его дома также свалились осколки ракеты. Смертельную боеголовку удалось сбить силам ПВО.

Украинец рассказал, что ракеты врага застали его в расплох: в этот момент он как раз прогуливался с собакой, но, увидев снаряды, сразу же побежал домой. Киевлянин подумал, что ракеты летят прямо на его дом. К счастью, пострадал только его личный автомобиль.

Более подробные кадры о происшествии в Киеве уже опубликовали сотрудники Нацполиции. Также не остался в стороне президент Украины Владимир Зеленский - в своей социальной сети он обратился к народу Украины и прокомментировал действия врага.

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