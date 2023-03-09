Опубликованы фото последствий ракетного удара РФ по Киеву утром 9 марта.
Кадры показала Национальная полиция Украины, сообщив о трех пострадавших, пяти полностью уничтоженных и 15 поврежденных автомобилях в Святошинском районе столицы.
"На местах происшествий в настоящее время работают спасатели, полицейские и медики. Следователи и криминалисты собирают доказательные материалы военного преступления", - говорится в сообщении.
Ракетный удар по Киеву 9 марта - новости
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне на 9 марта выпустили 81 ракету разного базирования по Украине.
Как сообщила Киевская городская военная администрация, по предварительным данным, в Киеве российская аэробалистическая ракета "Кинжал" попала в объект инфраструктуры.
По информации мэра столицы Виталия Кличко, взрывы в Киеве 9 марта прогремели в Святошинском и Голосеевском районах.