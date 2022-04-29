Украина надеется в пятницу, 29 марта, эвакуировать мирных жителей, которые остаются на мариупольском заводе "Азовсталь" вместе с обороняющими город бойцами.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.
"Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей из завода", - сказано в сообщении.
Другие подробности не уточняются.
Эвакуация из Мариуполя
26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш провел встречу с Путиным в Москве. По завершению он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей с "Азовстали".
На следующий день в Кремле данную информацию опровергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" с ООН у России нет.
Накануне Гуттериш прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее президент Украины заявил, что эвакуация из Мариуполя возможна при помощи ООН.