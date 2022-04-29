По данным СМИ, вывезти из города планируют мирных жителей, которые находятся на заводе "Азовсталь".

Украина надеется в пятницу, 29 марта, эвакуировать мирных жителей, которые остаются на мариупольском заводе "Азовсталь" вместе с обороняющими город бойцами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Офисе президента Украины.

"Сегодня запланирована операция по выводу мирных жителей из завода", - сказано в сообщении.

Другие подробности не уточняются.

Эвакуация из Мариуполя

26 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш провел встречу с Путиным в Москве. По завершению он убеждал, что Москва якобы согласилась на привлечение международных организаций к эвакуации людей с "Азовстали".

На следующий день в Кремле данную информацию опровергли. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил на брифинге в Кремле, что конкретных договоренностей по эвакуации из "Азовстали" с ООН у России нет.

Накануне Гуттериш прибыл в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. После нее президент Украины заявил, что эвакуация из Мариуполя возможна при помощи ООН.