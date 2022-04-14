Большинство россиян из элитного полка не имеют высшего образования.

Журналисты идентифицировали профили и адреса российских военных из 234 десантно-штурмового полка РФ Пскова, совершавших зверства в отношении жителей Бородянки.

Об этом говорится в сюжете Следствие.инфо.

Как установили авторы материала, почти всем из опубликованного разведкой списка им не больше 22 лет. Большинство россиян из элитного полка не имеют высшего образования. По крайней мере часть оккупантов жива.

Так, 20-летний рядовой Павел Петров, по специальности – гранатометчик, был призван в армию не менее года назад. До этого парень "запивал" досуг спиртным и употреблял наркотики.

Еще один оккупант – 31-летний заместитель командира взвода и командир боевой машины, сержант Анатолий Возисов. Окончил только 11 классов и сразу пошел служить.

На старой странице россиянина в "ВК" в графе деятельность было написано: "Устраиваюсь на контрактную службу". А в главе про себя: "Мужик я че сказать". Анатолий между контрактной службой не забывал и о гулянках.

Его сослуживец – 27-летний командир боевой машины Дмитрий Горбунов – тоже без высшего образования. Для взрослой жизни ему хватило всего 11 классов средней школы.

До вторжения в Украину Дмитрий выкладывал фото, как пьет водку, ест икру и смотрит советские фильмы. А еще россиянин успел отгулять свадьбу и даже съездить на отдых в оккупированный Крым.

25-летний рядовой-наводчик Константин Мартьянов, как и другие, ограничился 11-ю классами образования и в 2016 году поступил на военную службу. Совместные фото с оккупантом активно публикует в соцсетях его сестра. А еще она распространяет пропагандистские сообщения.

Удалось идентифицировать и 25-летнего механика-водителя, младшего сержанта Александра Тимофеева.

19-летний ефрейтор Владислав Якимович два года назад окончил школу и пошел служить в оккупационную армию. По должности Якимович – стрелок и помощник гранатометчика.

Украинцы уже добрались до соцсетей оккупанта. "Лучше бы ты мозги себе накачал. Тогда бы понял, что в Украину лучше не ехать. Вас всех там пустят на пушечное мясо! Причем ваше же командиры", — такой комментарий появился недавно под фотографией оккупанта в соцсетях.

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