Правозащитник отметил, что не стоит полагаться на какой-то международный механизм. Проще всего договариваться с трупом.

Известный российский адвокат Марк Фейгин выразил свое мнение по поводу того, что может ускорить процесс победы Украины в войне с Россией.

Так, в интервью с Натальей Влащенко, правозащитник отметил, что не стоит полагаться на какой-то международный механизм.

"На самом деле, я бы на международный механизм не полагался. На суд, который идет в Гааге, на другие суды... Мне кажется, что это было бы очень самонадеянно, думать, что они могут что-то остановить", - отметил Фейгин.

По его словам, проще всего договариваться с трупом.

"С Путиным идеально будет договориться, если он будет трупом в мешке. Просто вы не представляете, какие будут шикарные договоренности. Вообще все будет решено", - уверен адвокат.

Фейгин призвал признать эту истину: насилие побеждает.

"А как по-другому то? Получается, что войну можно остановить только войной. По-другому не получается. Как ты не стремись. Человечество прожило в сознательном состоянии 20 веков, а вот пойди ты не нашлось ничего другого в качестве инструментария для того, чтобы насилие возведенное в абсолют — как-то его купировать", - отметил правозащитник.

Ранее, как писал УНИАН, на четвертом месяце полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины президент Путин решил переписать историю и намекнул, что война может длиться более 20 лет, и попросил россиян активнее размножаться

Уход Путина от власти

4 июня 2022 года таблоид The Sun, ссылаясь на эксперта по изучению конфликтов Королевского колледжа Лондона Роберта Тронтона писал о том, что военные РФ могут устроить переворот и убить Путина из-за провала в войне.

6 июня 2022 года стало известно, кого Путин назначит своим преемником и какую должность он "подарит" дочери.

9 июня 2022 года появилась информация о том, что кресло президента РФ займет человек без амбиций.

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