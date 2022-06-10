Олег Жданов отметил, что Черноморский флот России составляет 100 единиц боевых кораблей.

Украина при наличии нужного количества ракет "Гарпун" может потопить весь российский Черноморский флот.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью Марку Фейгину.

Эксперт отметил, что Черноморский флот России составляет 100 единиц боевых кораблей, а весь флот - 850 плавательных средств вместе с судами обслуживания.

Олег Жданов также рассказал, что при наличии ракет "Гарпунов", дальностью 500 км, Украина может уничтожить все боевые корабли Черноморского флота, которые имеют водоизмещение более 1000 тонн.

Он утверждает, что это касается и подводных лодок, потому что они дизельные и должны выплывать на поверхность.

"В Черном море есть дизельные подводные лодки, которые должны всплывать. Дизель заправляется только в надводном положении. А если он всплыл - это прекрасная мишень", - пояснил Жданов.

Как сообщал УНИАН, корабли РФ отброшены на более 100 километров от берегов Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: