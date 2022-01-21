В 2021 году от боевых действий пострадало 12 детей, четверо из которых погибли.

Стало известно, сколько детей погибло на Донбассе с начала российской агрессии. За это период от враждебных действий умерли 152 ребенка.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисова со ссылкой на данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"...В 2021 году от боевых действий пострадало 12 детей. Из них: 4 ребенка погибло, 8 – получили ранения. За весь период конфликта зафиксировано 152 случая смерти детей", - рассказала она.

В то же время, омбудсмен подчеркнула, что оккупационные администрации на неподконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей продолжают "систематически и методично реализовывать мероприятия по формированию у населения искаженного мировоззрения и проводят информационные кампании для психологического давления на детей и молодежь".

"Из-за еще несформированного сознания и недостаточности знаний, молодое поколение больше подвергается воздействию недостоверной информации. Эти меры нередко направлены на осуществление массовой милитаризации детей путем жестких манипуляций под видом образовательных и просветительских мероприятий", - пояснила она.

По словам Денисовой, в конце 2021 года во временно оккупированном Луганске состоялась конференция по вопросам патриотического воспитания, по результатам которой правительство так называемой "ЛНР" утвердило программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи на 2022-2024 годы.

Также представители оккупационной власти РФ с представителями "Русского дома" подписали документ "Стратегия популяризации русского языка и культуры среди молодежи в ближайшие два года".

Читайте такжеВ ОП объяснили, почему Россия "бомбит" Украину"Таким образом, оккупационные власти РФ при поддержке представителей российских учебных заведений разрабатывают систему внедрения патриотического обучения для принудительного навязывания ложного патриотизма, а также предпринимают решительные действия по пропаганде идей "русского мира" и настройке жителей ОРДЛО против Украины", - написала Дениса.

Она подчеркнула необходимость соблюдения международных норм, которые устанавливают запрет на вовлечение детей к вооруженным конфликтам, в частности, Конвенции ООН о правах ребенка, резолюциям Совета безопасности, а также украинскому законодательству.

"Осуждаю любые действия, направленные на привлечение детей к участию в военных действиях и вооруженных формированиях", - заявила омбудсмен.

Ранее УНИАН уже сообщал о том, сколько украинских военных убила война на Донбассе.

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