Европейские страны договорились о передаче техники и компенсации.

Словения отправит Украине 28 танков модели M-55 S для противостояния российской агрессии. Взамен она получит от Германии 40 грузовиков и сформирует среднюю батальонную группу для защиты и спасения.

Соответствующей информацией поделился портал 24UR.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб договорились о сделке. Компенсацией за передачу танков Украине станут 35 погрузочных машин и пять автоцистерн для воды. Транспортные средства будут использоваться армией Словении в защитных целях.

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В офисе Голоба отметили, что соглашение заключили в солидарность с народом Украины, который защищается от полномасштабного российского вторжения. А еще сделка позволит укрепить сотрудничество между Словенией и Германией.

Что касается M-55 S, то это глубокая модификация советского Т-55. Последний такой танк поступил на вооружение Словении в 1999 году. В процессе изменений M-55 S обзавелся 105-мм пушкой, активной броней, прицелом Fotona SGS-55 с лазерным дальномером и прочими элементами.

Напомним, сегодня, 19 сентября, Украина получила от ФРГ две РСЗО Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. А еще Германия пообещала поставить четыре дополнительных САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасы к ним.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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