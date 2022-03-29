60% военных Беларуси категорически против военной "операции".

Беларусь не вступит в войну против украины на стороне РФ, поскольку более 60% солдат и офицеров категорически против военной операции. Россияне отчаялись в попытке усилиться за счет белорусов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью ВВС.

"Россияне сейчас все объяснили. Перенос усилий на Восток - это означает в частности, что они окончательно разуверились в своем стремлении привлечь сюда Беларусь. Тем более, по белорусским опросам, более 60% их солдат и офицеров категорически негативно относятся к "операции" в Украине", - пояснил Арестович.

Он уточнил, что это данные украинской разведки и белорусской оппозиции, которая проводила опрос.

"Теперь возникает вопрос: как бросать такое войско в бой? Что сделает войско, 60% состава которого не хочет воевать? Оно или перейдет на нашу сторону или развернет оружие против тех, кто издал приказ", - добавил советник председателя ОП.

По данным Генштаба, сейчас Россия отводит часть войск с Черниговского и Киевского направлений. Враг перегруппировывает силы для дальнейшего наступления на восточные регионы.

Ранее Минобороны РФ заявило о завершении "первого этапа" "спецоперации" и перехода к наступлению на Донбасс.

При этом, как писал Financial Times Путин вынашивает план окружить ВСУ в восточном регионе, чтобы иметь рычаг влияния на переговоры России и Украины.

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