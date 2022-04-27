По словам Маляр, Россия делала то же самое в других регионах мира, где участвовала в боевых действиях.

Российские военные продолжают использовать против наших граждан запрещенное оружие. В то же время в Украине уже успели зафиксировать применение врагом несколько разновидностей такого вооружение.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она подчеркнула, что это узнаваемый почерк России. По словам Маляр, Россия делала то же самое в других регионах мира, где участвовала в боевых действиях. В то же время отметила, что сейчас действительно наблюдают очень большой перечень всего, что россияне применяют в Украине.

"Россияне испытывают на украинцах оружие, которое находится в стадии разработки. Или же уже завершена, но еще не прошла проверок", – заявила Маляр.

Заместитель подчеркнула, что Украина фиксирует каждое преступление врага. Кроме того, будет добиваться надлежащей международной реакции.

"Мы готовы ждать определенное время, понимая, что международные процедуры чрезвычайно длительные. Впрочем, ключевое, что мы можем сделать в этой ситуации – это выгнать врага с нашей земли", – подытожила Маляр.

Ранее руководитель Центра военно-политических исследований Александр Мусиенко заявлял, что на фоне полномасштабного военного вторжения в Украине, Россия использует все виды вооружения, которое есть у нее в арсенале. Также страной-оккупантом активно используется запрещенное вооружение.

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