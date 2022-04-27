Россияне, несмотря на истощение армии, не оставили цель захватить всю территорию Украины.

За два месяца ведения войны Россия более чем в два раза сократила свой запас ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, россияне пытаются восстановить запас ракет, но на это уйдут годы.

"То же касается другого вооружения. Поскольку применяются санкции, а поскольку к части их вооружения они использовали комплектующие из других стран, то сейчас им будет сложно это восстанавливать", - сказала Маляр.

Вместе с тем оккупанты развернули активные боевые действия по всей линии соприкосновения.

Русские, несмотря на истощение армии, не оставили цель захватить всю территорию Украины, но на этот раз начали с востока и юга.

Война в Украине

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

При этом наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Оккупанты продолжают наносить ракетные удары по жилым кварталам на территории Украины.

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