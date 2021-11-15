Парламентская Временная следственная комиссия считает, что главной причиной Иловайской трагедии является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии.
Об этом сообщила на брифинге журналистам председатель ВСК Марьяна Безуглая.
В частности, она отметила, что в промежуточном отчете комиссии в части изучения Иловайской трагедии на предмет возможного оказания представителями органов государственной власти Украины и другими лицами государству-агрессору содействия в противоправной деятельности против национальной безопасности Украины было установлено, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, являются ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии.
В то же время никакой конкретики, что именно и как именно ненадлежаще организовали в плане обороны от агрессии со стороны РФ, Безуглая не озвучила.
Также она отказалась отвечать на любые вопросы журналистов.
Читайте также"Мой сын под Иловайском": журналист уличил Порошенко во лжи и раскрыл деталиСледует отметить, что в информации, которую несколько месяцев назад обнародовала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, речь шла о том, что Иловайская трагедия не находится в прямой причинно-следственной связи с действиями высшего военного и политического руководства государства по состоянию на июль-август 2014 года. Главной причиной этой трагедии Венедиктова назвала собственно действия Российской Федерации, представители которой нарушили договоренность о предоставлении коридора для вывода украинских вооруженных формирований из окружения и открыли огонь по украинским военным.
Иловайская трагедия: справка УНИАН
В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.
По официальным данным, под Иловайском и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.