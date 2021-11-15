В Офисе генпрокурора ранее называли единственной причиной Иловайской трагедии несоблюдение Россией договоренностей по выходу украинских военных формирований из окружения под Иловайском.

Парламентская Временная следственная комиссия считает, что главной причиной Иловайской трагедии является ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии.

Об этом сообщила на брифинге журналистам председатель ВСК Марьяна Безуглая.

В частности, она отметила, что в промежуточном отчете комиссии в части изучения Иловайской трагедии на предмет возможного оказания представителями органов государственной власти Украины и другими лицами государству-агрессору содействия в противоправной деятельности против национальной безопасности Украины было установлено, что основными причинами, которые привели к Иловайской трагедии, являются ненадлежащая организация обороны страны как системы политических, экономических, социальных, военных, информационных, правовых, организационных и других мер по защите государства в условиях вооруженной агрессии.

В то же время никакой конкретики, что именно и как именно ненадлежаще организовали в плане обороны от агрессии со стороны РФ, Безуглая не озвучила.

Также она отказалась отвечать на любые вопросы журналистов.

Читайте также"Мой сын под Иловайском": журналист уличил Порошенко во лжи и раскрыл деталиСледует отметить, что в информации, которую несколько месяцев назад обнародовала генеральный прокурор Ирина Венедиктова, речь шла о том, что Иловайская трагедия не находится в прямой причинно-следственной связи с действиями высшего военного и политического руководства государства по состоянию на июль-август 2014 года. Главной причиной этой трагедии Венедиктова назвала собственно действия Российской Федерации, представители которой нарушили договоренность о предоставлении коридора для вывода украинских вооруженных формирований из окружения и открыли огонь по украинским военным.

Иловайская трагедия: справка УНИАН

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, под Иловайском и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Автор: Дмитрий Хилюк