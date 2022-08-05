Партизанское движение в южных областях довольно активное.

Вооруженные силы Украины координируют действия с партизанами на временно оккупированных южных территориях страны. Скоро появятся значимые результаты совместной работы ВСУ и движения сопротивления.

Об этом сообщила начальник пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

"[Партизанское движение] достаточно активное, в сочетании с нами, поэтому наше огневое поражение и их внутренний огонь во всех смыслах очень результативный. И я думаю, что в ближайшее время вы увидите именно те результаты, которые подчеркнут то, что мы действуем вместе", — сообщила Гуменюк.

Напомним, в конце июля на Херсонщине партизаны подорвали автомобиль с полицейскими, которые переметнулись на сторону врага. Одного предателя удалось ликвидировать, а второй получил ранения.

Силы сопротивления также проводят информационную борьбу на юге. Например, они расклеивают листовки, призывающие выступать против так называемого "референдума".

А сегодня, 5 августа, появилась информация, что гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо ввели в медикаментозную кому. Его могли отравить.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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