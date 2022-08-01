Жители Геническа напомнили оккупантам, что это украинский город.

В оккупированном Геническе (Херсонская область) местные партизаны напомнили россиянам, что это украинский город, поэтому шансов провести псевдореферендум у них нет.

Соответствующие кадры обнародовал один из херсонских Телеграм-каналов.

"Геническ - это Украина! Ежедневно получаем десятки новых историй из Геническа от активистов "Желтой Ленты". От надписей на заборах "Геническ - это Украина!", которые рашисты пытались зарисовать, до плакатов на автобусных остановках города! Мы не сдаемся! Верим в ВСУ! Вместе к победе!",- говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, СБУ уже установила всех причастных к подготовке псевдореферендума в Херсонской области.

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