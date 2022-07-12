По словам эксперта, в отношении живой силы, то в РФ среди 140 млн населения всегда найдется 100 тыс. человек, а это менее 1%, для того, чтобы пойти воевать.

Российское командование будет снимать с хранения старое советское вооружение, чтобы продолжать воевать в Украине по приказу главы Кремля Владимира Путина.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.

"Еще в начале войны я предположил, что мы можем дождаться того момента, когда российские войска приедут на танках Т-34. И не потому, что они хотят пафосно что-то продемонстрировать, а потому, что кроме этих танков, у них больше ничего не осталось", - отметил эксперт.

По его словам, РФ будет снимать с хранения старое советское вооружение и будет продолжать воевать.

"Среди 140 млн населения всегда найдется 100 тыс. человек, а это менее 1%, для того, чтобы принять участие в войне", - сказал эксперт.

Относительно готовности Украины воевать долго, то, по словам Жданова, здесь все зависит не от украинской стороны.

"Наши собственные запасы уже кончились. Сегодня мы воюем на запасах Запада - тех стран, что нас поддерживают", - пояснил Жданов.

Он отметил, что если Запад не захочет проиграть в этой войне и не получить нового Гитлера в образе Путина, то он будет помогать Украине столько, сколько нужно, "для того, чтобы мы выстояли и победили".

"Они поставили в этой войне на нас. Ставку уже изменить невозможно, не проиграв самим", - пояснил эксперт.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Жданов заявил, что российское общество после слов президента страны Владимира Путина о том, что "Россия еще не начинала воевать" начало интересоваться, а почему аж 5 месяцев продолжается так называемая "спецоперация".

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